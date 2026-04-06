El precio de la vivienda de segunda mano en Asturias sube hasta los 1.697 euros por metro cuadrado, según pisos.com

Archivo - Edificio de viviendas en Oviedo, pisos, compraventa de viviendas. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en Asturias se situó en marzo de 2026 en una media de 1.697 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 0,42% respecto a diciembre de 2025, según el informe trimestral de pisos.com. En términos interanuales, el aumento fue del 0,36%, el segundo más moderado del país, mientras que en el último mes lideró los repuntes nacionales con una subida del 0,62%.

Asturias se posicionó como la octava comunidad autónoma más barata, en un contexto en el que el precio medio en España alcanzó los 2.436 euros por metro cuadrado. A nivel nacional, la vivienda de segunda mano registró una subida trimestral del 0,39%, un incremento interanual del 3,44% y un leve ascenso mensual del 0,04%.

Por municipios, Gijón fue el más caro del Principado, con 2.531 euros por metro cuadrado, mientras que San Martín del Rey Aurelio registró el precio más bajo, con 738 euros. Oviedo alcanzó los 2.042 euros por metro cuadrado, tras subir un 0,26% en el trimestre, aunque cayó un 2,86% en términos interanuales.

Mieres lideró los incrementos trimestrales (2,19%) y anuales (13,54%), mientras que Langreo registró la mayor bajada trimestral (-0,60%) y Avilés la caída interanual más intensa (-10,03%).