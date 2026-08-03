El precio de la vivienda de segunda mano sube un 15,3% en Asturias y alcanza los 2.400 euros por metro cuadrado

Archivo - Edificio de pisos en Oviedo con varios carteles de venta de viviendas. - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
El precio de la vivienda de segunda mano ha aumentado un 0,9 por ciento en Asturias en julio en comparación con el mes anterior, y un 15,3% respecto al mismo mes del año anterior, según el índice inmobiliario de Fotocasa. El precio medio de las viviendas ofertadas en julio se ha situado en los 2.400 euros por metro cuadrado al mes.
Por municipios asturianos, el precio medio de la vivienda de segunda mano ha aumentado en los seis analizados: Langreo (17,0%), Mieres (15,6%), Oviedo (12,5%), Gijón (10,1%), Llanes (8,0%) y Avilés (5,9%).
En cuanto al precio por metro cuadrado en julio, Llanes registra el precio más elevado, con 3.274 euros por metro cuadrado, Gijón con 3.115 euros por metro cuadrado, Oviedo con 2.683 euros por metro cuadrado, Avilés con 1.983 euros por metro cuadrado, Mieres con 1.290 euros por metro cuadrado y Langreo con 1.103 euros por metro cuadrado.
Por Comunidades Autónomas, el precio de la vivienda se ha encarecido en todas ellas en julio. Los incrementos superiores al 10% afectan a Región de Murcia (26,2%), Cantabria (20,1%), Comunitat Valenciana (18,1%), Navarra (17,0%), La Rioja (16,5%), Asturias (15,3%), Andalucía (13,9%), Castilla-La Mancha (13,3%), País Vasco (13,0%), Galicia (12,4%), Madrid (12,3%), Cataluña (11,0%), Castilla y León (10,6%) y Aragón (10,1%).