El pregón de Mina Longo y el concierto de Los Secretos abren este viernes la Semana Grande

Abraham Mateo, Los Secretos y Rosario Flores son algunos de los artistas que actuarán en las fiestas gijonesas

GIJÓN, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Semana Grande arrancará este viernes en Gijón con la lectura del pregón, a las 21.00 horas desde el Balcón Municipal, a cargo de la cantante gijonesa Mina Longo, con una trayectoria de más de 40 años en los escenarios.

Tras la lectura del pregón, tendrá lugar en la plaza Mayor la gala de clausura del XXV Festival Internacional de Bandes de Gaites 'Villa de Xixón', mientras que, a las 23.00 horas, está prevista la actuación de Los Secretos en el escenario de Poniente.

Por la Semana Grande, que se prolongará hasta el próximo día 16, pasarán artistas como Abraham Mateo, Rosario Flores, Antonio José, Mojinos Escozíos o Bonnie Tyler.

Asimismo, tanto en Begoña como en el Puerto Deportivo, en la calle de Claudio Alvargonzález, se podrán degustar diferentes propuestas gastronómicas en las casetas de Paseo Gastro. La noche álgida llegará el día 14, con los tradicionales Fuegos de Begoña.