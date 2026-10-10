Premio 13 Rosas Asturias a la Fundación José Barreiro por rescatar del olvido la historia del exilio

OVIEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación 13 Rosas de Asturias, Laura Díez, ha hecho entrega este sábado del XVI Premio 13 Rosas Asturias a la Fundación José Barreiro, un galardón con el que la entidad ha querido reconocer su labor de investigación y divulgación histórica.

"Es una fundación que se dedica al estudio, a la investigación, hace muchísimas exposiciones, publicaciones de libros", ha señalado la responsable de la asociación, para destacar que, gracias al trabajo procedente del legado de José Barreiro, la entidad "está rescatando del olvido a muchas personas que pasarían de puntillas por la historia".

En unas declaraciones a los medios previas al acto, Díez ha subrayado el valor del trabajo realizado por la entidad galardonada a favor de personas que sufrieron la represión o el exilio. "Trabaja para todo el mundo, no solamente para esos grandes personajes de nuestra historia reciente, sino también para esas personas que sufrieron el exilio, que daban propaganda por la calle, que trabajaban en una escuela o en una mina, gente totalmente olvidada", ha afirmado.

En relación con el contexto político general, la presidenta de la organización memorialista ha calificado la situación de "mala" ante las consecuencias de las alianzas entre el Partido Popular y Vox en distintos gobiernos autonómicos. "Sabemos que donde está gobernando el PP y Vox, la ley de memoria histórica desaparece", ha aseverado Díez, sin necesidad de que se derogue. "Estamos muy temerosos", ha dicho, porque si el Gobierno que llegue no hace "absolutamente nada", no da dinero y no lo promociona, "esto se muere por sí mismo".

No obstante, la responsable de la entidad ha confirmado la continuidad de las actuaciones de la asociación, ya que en sus 16 años de trabajo no han pedido subvenciones y financian sus actividades con las aportaciones de los socios.

Respecto a los avances en la tramitación de la fosa común de Oviedo como Lugar de Memoria, Díez ha calificado la medida de "imprescindible", ampliando esa necesidad a los espacios de Gijón y Avilés.