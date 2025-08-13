Los Premios Arniu reconocen la excelencia de los quesos artesanales del norte peninsular en su primera edición

OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de los Premios Arniu, cuyo objetivo es reconocer la excelencia de los quesos artesanales del norte peninsular, celebrará este jueves, 14 de agosto, la gala de entrega de premios en el Centro Social La Caballería de Soto de Ribera. Durante el evento, se darán a conocer los ganadores de las diferentes categorías y se entregarán los galardones Arnio d'Oru, Arnio de Plata y Arnio de Bronce a los quesos más destacados.

Los Premios Arniu han contado con la participación de 60 quesos provenientes de Galicia, León, Cantabria, País Vasco y Asturias, y su objetivo es poner en valor el trabajo de los ganaderos y elaboradores de quesos artesanos.

La jornada de catas a ciegas, que tuvo lugar este lunes, permitió al jurado valorar aspectos como la presentación, el sabor, la textura y la persistencia en boca de los quesos participantes.

Además de los premios en las categorías tradicionales, como quesos frescos, quesos de pasta blanda, quesos de vaca o de cabra, en la gala también se entregarán galardones especiales como el Meyor Quesu de los Premios Arniu, Arniu de Platín, y premios al mejor queso de leche ecológica, de leche cruda y al mejor queso de la marca de calidad Alimentos del Paraíso.

La entrega de premios contará con la presencia de destacados representantes del sector quesero, así como del público general, que podrá disfrutar de un ambiente festivo y gastronómico. Este evento será el broche de oro a una jornada de celebraciones, que comenzará a las 10.00 horas con el seminario 'Protoquesos. El Camín hacia la recuperación de los quesos primitivos d'Asturies', que abordará la historia y las técnicas de elaboración de quesos singulares asturianos.

El Arniu Cheese Fest, que se celebrará el sábado, dará continuidad a las festividades con una jornada completa de actividades y degustaciones.