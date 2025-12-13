Presidencia contará con 221 millones para reto demográfico, igualdad, turismo y modernizar la administración

La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo gestionará en 2026 un presupuesto de 221,57 millones de euros con el objetivo de "consolidar un territorio más cohesionado, moderno e igualitario". El mayor incremento presupuestario se da en el área de reto demográfico, que experimentará un aumento del 98,5% al contar el próximo año con 8 millones de euros.

La vicepresidenta Gimena Llamedo ha presentado en rueda de prensa este sábado el proyecto, subrayando que este presupuesto "impulsa la Asturias que ya está creciendo" y en la que se está viviendo un "cambio de tendencia" en demografía con tres años consecutivos de aumento.

Es Reto Demográfico el área que más crece en términos porcentuales al doblar, prácticamente, su dotación, que pasa de 4,2 a 8,29 millones. Un salto que Llamedo ha definido como "una apuesta inequívoca por el futuro de Asturias". De ellos, tres millones se destinarán a apoyar a los autónomos en concejos en riesgo de despoblación. Además, el fondo específico para los municipios con peor situación demográfica crece de 300.0000 a 400.000 euros.

La línea de las ayudas a la natalidad, que este año 2025 llegará a más de 2.000 familias, se mantiene en 2,1 millones. Este apoyo favorece más a las que están empadronadas en concejos con especiales dificultades demográficas. Las cuentas de Reto Demográfico reservan partidas para iniciativas locales como la creación del Centro de Innovación del Azabache en Villaviciosa, con 960.000 euros. Además, se impulsará un nuevo proyecto con la Fundación Edes de Tapia de Casariego para ofrecer viviendas temporales a quienes deseen asentarse en la zona.

AYUDAS A LA EMIGRACIÓN

Las cuentas que gestiona Gimena Llamedo permitirán poner en marcha una nueva línea dotada con 60.000 euros para acciones específicas de retorno. Con el mismo objetivo, en 2026 se abrirán dos nuevos puntos de atención al retorno en Mendoza (Argentina) y Caracas (Venezuela) y se pondrá en marcha la Escuela Online de Asturianía. En total, Emigración gestionará 3,41 millones, un 6,7% más. Además, el programa Añoranza llegará a los 90.000 euros (un 50% más) para favorecer la visita temporal de quienes llevan años lejos de su tierra.

Entre las novedades, se habilita una línea de 100.000 euros para personas mayores dependientes residentes en centros del exterior, que les ayudará a sufragar gastos que comprometan su bienestar.

AVANCES EN EL TURISMO "SOSTENIBLE"

Por otro lado, el área de Turismo contará con 49,6 millones para avanzar en el modelo propio de Asturias "sostenible, de calidad y favorecedor de la vertebración territorial". De ellos, 19,5 millones se destinan a inversión para mejorar la gestión de destinos y proteger espacios naturales especialmente sensibles.

Una de las líneas principales es la ordenación de flujos turísticos en zonas de alta afluencia. Con este fin, se destinarán 3,3 millones a actuaciones en Covadonga, Cabrales y Somiedo. En la finca de Les Llanes (Covadonga) se construirá un aparcamiento de 102 plazas y una senda peatonal hacia el Real Sitio; en Cabrales se habilitarán espacios de estacionamiento y puntos de recarga eléctrica para reducir el uso del vehículo privado en Picos de Europa, y en Somiedo se reforzará la movilidad sostenible con aparcamientos y transporte público eléctrico.

En 2026 se cumplen 40 años de la apertura de La Rectoral de Taramundi, primer hotel rural de España. En este aniversario, el Principado invertirá 1,5 millones en su renovación. Además, los bonos de turismo rural aumentarán un 16,6%, hasta los 700.000 euros.

El presupuesto incorpora también actuaciones en el medio rural: 1,96 millones para culminar la recuperación del Palacio de Mon y tres millones en infraestructuras en la cuenca del Navia-Eo. Además, se crea una nueva línea de 250.000 euros para apoyar las fiestas de interés turístico. La promoción turística se mantiene en 5,5 millones: tres para el mercado nacional y 2,5 para el internacional.

15,88 MILLONES PARA IGUALDAD

La vicepresidenta ha detallado también el presupuesto destinado a políticas de igualdad, que en 2026 contará con 15,88 millones, un 13% más. El objetivo es "consolidar un modelo pionero de prevención, protección y garantía de derechos". De esa cantidad, más de 6,29 millones van dirigidos a la protección de las víctimas de violencia de género (casi el 40% del total y un 25% más que este año). De esta suma, cerca de dos millones se destinarán a ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia de género.

En el ámbito de la protección, se pondrá en marcha un nuevo servicio educativo y socioemocional para menores alojados en la Casa Malva. La red de centros asesores se reforzará con tres psicólogas, de modo que los 18 centros contarán con una abogada y una psicóloga.

La lucha contra la prostitución y la trata dispondrá de 375.000 euros, un 85% más, para extender a toda la geografía los servicios de atención a las víctimas, hasta ahora limitados a la zona central.

En educación, el programa Coeducastur llegará a 120 centros de Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial, y comenzará la formación para tutores y tutoras para incorporar la etapa de 0 a 3 años el próximo curso. Además, se celebrarán dos nuevas ediciones de Esfoco, la Escuela de Formadoras en Coeducación, tras el éxito de la convocatoria de 2025.

MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN

La transformación digital de la Administración contará con 95,29 millones, de los que 42,7 se destinan a inversión. Entre los proyectos más relevantes están una "superapp" que integrará todos los servicios digitales, las mejoras en 'miPrincipado', el despliegue de inteligencia artificial en salud, servicios sociales y tramitación administrativa, la capacitación digital en los centros educativos y el refuerzo de la ciberseguridad.

El área destinará casi tres millones a modernizar infraestructuras críticas para la gestión de emergencias, lo que permitirá al Principado reforzarse frente a situaciones extremas, como el apagón eléctrico del 28 de abril. En concreto se va a invertir en una red de comunicaciones que pueda seguir activa aún en este tipo de situaciones. A ella se conectarán los hospitales con el servicio de seguridad para garantizar la comunicación.

En cuanto a la tramitación administrativa, se extenderá a otras áreas un plan piloto aplicado en 2025 a las ayudas de natalidad que utiliza la IA en la lectura de documentos, para agilizar la tramitación de ayudas.

Para Llamedo, este presupuesto "impulsa la Asturias que ya está creciendo: una Asturias moderna, cohesionada y orgullosa de sí misma, que garantiza igualdad, refuerza el arraigo y abre oportunidades en todos los concejos".