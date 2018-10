El presidente ofrece a Podemos usar el acuerdo estatal como base para pactar el 0 a 3 años y el presupuesto

Publicado 24/10/2018 12:57:12 CET

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha ofrecido este martes al Grupo Parlamentario de Podemos utilizar el acuerdo estatal presupuestario entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias como base para pactar tanto la extensión de la red de 0 a 3 años como el conjunto de las cuentas autonómicas.

De hecho, en su último turno de réplica, el jefe del Ejecutivo asturiano se ha dirigido al portavoz de Podemos, Enrique López, para adelantarle que aprovechará la "voluntad de consenso" de la que hizo gala durante su intervención, para iniciar conversaciones sobre los presupuestos del Principado para 2019.

Durante la segunda sesión del Debate de Orientación Política General, Javier Fernández ha señalado a López que no puede pretender, como estrategia de negociación, que el Gobierno esté dispuesto a apoyar el programa electoral de Podemos. No obstante, espera que el acuerdo estatal pueda sentar "nuevas bases" para las relaciones entre el Gobierno socialista y la formación morada en Asturias. "Me gusta el acuerdo", ha comentado el presidente, haciendo especial hincapié en la parte social del pacto.

Por su parte, el portavoz de Podemos le dijo a Javier Fernández que "no hubo honestidad" por parte del Gobierno, haciendo referencia a "inercias asentadas en 30 años de dominio y hegemonía política que les tienen acostumbrados a imponer sus posiciones". "Somos una fuerza política exigente", añadió, advirtiendo al dirigente socialista de se acabó "el bipartidismo" y la política de acuerdos tendrá que ser la tónica dominante a partir de ahora.

Además, López ha enumerado una batería de propuestas y peticiones al Gobierno del Principado desde el avance en la gratuidad de la matrícula del 0 a 3 años y la extensión de la red; una mayor inversión en I+D+i hasta alcanzar la media europea; el impulso de la estrategia de responsabilidad social; una postura exigente con las infraestructuras; o la negociación de la ley de función pública, entre otras.

"No faltan propuestas ni voluntad por parte de Podemos", ha asegurado, afirmado que la mano de su partido "está tendida" para negociar. Igualmente, confía en que el cambio en la dirección de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) contribuya a superar obstáculos del pasado.