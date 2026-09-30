El presidente del Principado destaca la función clave de las farmacias como "agentes de salud pública imprescindibles"

Adrián Barbón, en el centro - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha destacado esta tarde la función clave de las farmacias como "agentes de salud pública imprescindibles".

"Sois nuestros aliados en las políticas de uso racional de medicamentos y en los programas de difusión de la salud pública. Yo, también como usuario, soy plenamente consciente de la importante función asistencial que desarrolláis", ha resaltado en la inauguración del 24 Congreso Nacional Farmacéutico.

El encuentro reúne en Oviedo a 2.000 personas, que durante tres jornadas reflexionarán sobre los principales avances y retos farmacéuticos. "Asturias se convierte estos días en la capital nacional de vuestra profesión y lo hace con un lema que se alinea a la perfección con la estrategia del Principado: innovación, ciencia y conciencia, tres señas de mi gobierno", ha expresado Barbón.

Durante su intervención, el presidente ha puesto en valor el trabajo realizado por la farmacia del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), la "nave capitana de nuestro sistema sanitario".

En este sentido, ha anunciado que a finales de año se presentará el proyecto del ciclotrón, que permitirá producir radiofármacos que ayudarán a detectar y tratar mejor el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas de modo mucho más personalizado y preciso. "Estará operativo en 2029 y consolidará Asturias a la vanguardia tecnológica de la sanidad pública española", ha subrayado.

Según han explicado desde el Gobierno regional, la colaboración entre la Consejería de Salud y las farmacias crece cada año y ya incluye la difusión de los programas de cribado de cáncer colorrectal, mama y cérvix, así como la realización de pruebas rápidas de detección del VIH, la prevención del tabaquismo y el control de infecciones de transmisión sexual.

"Confío en que estas jornadas resulten del máximo provecho para todo el sector y, por extensión, para toda la sociedad", ha concluido el presidente.