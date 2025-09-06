El presidente del Principado respalda la protesta ciudadana y pide una respuesta internacional al conflicto en Gaza

El presidente del Principado, Adrián Barbón, durante la protesta contra Israel ayer frente al edificio histórico de la Universidad de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha denunciado este sábado la situación en Gaza, calificando de "genocidio" las acciones del Estado de Israel contra Palestina. "Ya son 80.000 muertos, 80.000 personas asesinadas y 20.000 de ellos niños y niñas", ha manifestado, exigiendo una mayor implicación de la comunidad internacional, especialmente de la Unión Europea, y respaldando las protestas ciudadanas pacíficas.

Barbón ha recordado que lleva años dedicados al estudio y condena del Holocausto judío, y por ello, ha asegurado tener legitimidad moral para señalar las acciones del Gobierno israelí ante la situación actual. "Esto es un genocidio y la comunidad internacional debe actuar con valentía", ha subrayado, reclamando una condena explícita, sobre todo desde la Unión Europea.

Barbón ha defendido en Colunga su postura desde la "coherencia", un valor que, según ha señalado, "en la política no abunda". "Si pude y condené el atentado de Hamás, ahora tengo la legitimidad para decir que esto es un genocidio", ha argumentado, estableciendo un paralelismo con su posicionamiento previo sobre la invasión rusa de Ucrania. "Aplaudí la expulsión de Rusia de competiciones internacionales tras la agresión a Ucrania", ha señalado.

El dirigente asturiano ha diferenciado explícitamente entre el gobierno israelí y el pueblo judío, recordando su participación en actos de memoria del Holocausto. "Esto no significa ir contra el pueblo de Israel, significa ir contra el gobierno del Estado de Israel", ha subrayado, manifestando su profundo rechazo a la actual situación.

Barbón ha mostrado su comprensión hacia la movilización ciudadana, deseando que sea pacífica, y ha destacado que "pone voz a la inmensa mayoría del pueblo asturiano que se revela frente a la injusticia". "Pensar en 20.000 niños y niñas asesinados me retuerce las tripas", ha declarado, enfatizando la dimensión humanitaria del conflicto.

El presidente ha concluido su intervención reafirmando su compromiso con la condena de todo tipo de dictaduras y autocracias, manifestando su capacidad para criticar tanto a Rusia como a Israel, siempre desde una perspectiva de coherencia política y defensa de los derechos humanos.