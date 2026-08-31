Los presupuestos asturianos de 2027 tendrán "alma social", garantiza Barbón

Adrián Barbón, en el centro - EUROPA PRESS

OVIEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha afirmado este lunes que el proyecto de presupuestos de Asturias para el año 2027 tendrá "alma social". Así lo ha asegurado en su intervención en el acto de toma de posesión de la nueva Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy.

Barbón ha dicho que hoy hay políticos en Asturias que hoy solo piensan en clave electoral, con una especie de "síndrome electoral precoz". Pero ha dicho que ni él ni su gobierno se pueden permitr algo así. "Porque tenemos que estar solo en lo que hay que estar, que en dar respuestas a los problemas en la ciudadanía", ha subrayado.

En este sentido, Barbón ha indicado que una de las responsabilidades de los políticos es hacerse cargo del estado de ánimo de la gente, incluso del miedo. "Cuando hay miedo hay que entender ese miedo, intentar ver dónde está la razón de ese miedo y darle también una solución", ha comentado, advirtiendo de que "lo preocupante son los discursos que basados en ese miedo" generan rechazo a colectivos vulnerables.

Barbón ha subrayado que su gobierno se empeña en reforzar el estado de bienestar, está lanzando un mensaje "muy poderoso", el de la solidaridad y el de la esperanza", insistiendo en que "la esperanza, aunque tarda, siempre puede con el odio y con el miedo".

El presidente ha recordado la pandemia como ejemplo de superación del miedo a través de la esperanza, recordando que entonces se decía en Asturias que "todas las personas cuidamos de todas" y que "con la esperanza, esa esperanza que poníamos en esas palabras, vencimos al miedo".

A Monroy le ha encargado la tarea de fortalecer el estado de bienestar. "Estás obligada a dar lo mejor de ti misma, pero también sé que no te asusta el desafío. La experiencia y el conocimiento que has acumulado al frente del ERA durante esta legislatura, sumados a tu disposición y tu talante siempre dispuesto al diálogo, te ayudarán a superar este desafío", ha subrayado.