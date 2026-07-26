Previsión meteorológica de Asturias para hoy, domingo, día 26 de julio de 2026

OVIEDO 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 26 de julio de 2026 en Asturias intervalos de nubes bajas. Brumas y bancos de niebla en zonas altas de la Cordillera de madrugada y al final del día. No se descarta alguna lluvia débil en el litoral oriental durante la madrugada. Temperaturas mínimas en descenso ligero en el interior. Temperaturas máximas en ascenso en la Cordillera y en ascenso ligero en el resto. Viento flojo variable en el interior, predominando el norte y noroeste en horas centrales; en el litoral, viento de componente oeste flojo a moderado.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 25; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 25, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 24.

En el mar, viento al oeste de Peñas: Componente este 3 o 4, ocasionalmente 5. Marejadilla o marejada. Este de Peñas: este o noreste 4 o 5, ocasionalmente 6 en el extremo este. Principalmente marejada. Ambas zonas: Mar de fondo del norte o noreste en torno a 1 metro. Aguaceros y tormentas ocasionales. Temporalmente regular o mala.