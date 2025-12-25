Previsión meteorológica de Asturias para hoy, jueves, día 25 de diciembre de 2025

OVIEDO 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 25 de diciembre de 2025 en Asturias cielo nuboso o cubierto al principio. Brumas y nieblas matinales en zonas altas de la cordillera al principio. Lluvias débiles durante la primera mitad del día. Cota de nieve alrededor de 600-700 metros. Temperaturas en descenso generalizado, que en el caso de las mínimas será notable y se darán al final del día. Heladas débiles y moderadas generalizadas, salvo en el litoral. Al principio, viento del nordeste, flojo en el interior y moderado en los litorales; tendiendo a flojo variable a partir de mediodía en toda la región.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de -2 grados y una máxima de 6; en Gijón se oscilará entre la mínima de 2 y la máxima de 10, y Avilés entre una mínima de 1 y una máxima de 10.

En el mar, viento noreste 4 o 5, arreciando a 5 o 6 al oeste por la noche, amainando a norte 2 o 3 al final. Marejada o fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla al final. Mar de fondo del noreste de 2 a 3 metros, tendiendo a del norte. Aguaceros al principio con regular.