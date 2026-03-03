Previsión meteorológica de Asturias para hoy, martes, día 3 de marzo de 2026

OVIEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 3 de marzo de 2026 en Asturias predominio de los cielos poco nubosos con intervalos de nubes de evolución en el interior. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso, en general ligero; máximas en ascenso en la Cordillera, en ligero descenso en el litoral central y con pocos cambios en el resto. Viento flojo de componente sur por la mañana y al final del día, predominando en horas centrales la componente este.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 21; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 19.

En el mar, viento variable 1 a 3, temporalmente componente este 2 a 4 al principio, tendiendo a este 3 o 4 al final. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros aumentando a 3 a 4 metros mar adentro.