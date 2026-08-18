Previsión meteorológica de Asturias para mañana, miércoles, día 19 de agosto de 2026

OVIEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, miércoles, día 19 de agosto de 2026 en Asturias nuboso con nubes bajas, excepto en la Cordillera, donde se espera nubosidad de evolución por la tarde. Probables brumas y nieblas matinales dispersas en el interior. Probables lluvias y chubascos por la tarde en la Cordillera oriental, sin descartarse que puedan ir acompañados de alguna tormenta.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en ligero descenso o sin cambios. En el interior, viento flojo variable con predominio del norte por la tarde; en el litoral, viento flojo del noroeste, tendiendo a oeste en todo el territorio al final del día y que será de mayor intensidad en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 25; en Gijón se oscilará entre la mínima de 19 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 18 y una máxima de 25.

En el mar, viento este o noreste 4 o 5 amainando a este 3 o 4, y a Variable 1 o 2 desde medianoche. Rizada o marejadilla, localmente marejada en el oeste por la tarde.