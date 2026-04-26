Previsión del tiempo en Asturias hoy, 26 de abril: se esperan nubes y claros con temperaturas de hasta 21 grados

Un día soleado en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo, día 26 de abril de 2026 en Asturias intervalos de nubes bajas acompañadas de abundante nubosidad alta, y de evolución, durante las horas centrales, en la Cordillera. Nieblas matinales y vespertinas en el interior. Chubascos y probables tormentas en la Cordillera que podrían ser puntalmente fuertes. Temperaturas sin cambios o en ligero aumento. Viento flojo variable tendiendo a nordeste durante las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 10 grados y una máxima de 21; en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 19.

En el mar, viento de componente norte de fuerza dos o tres, amainando a viento variable de fuerza uno a tres a partir de la tarde, salvo temporalmente este o noreste de fuerza tres o cuatro al oeste de Peñas. Rizada o marejadilla. Localmente regular o mala de madrugada cerca de la costa.