Las primarias del PSOE de Oviedo arrancan "con normalidad" y los dos precandidatos apelan a la unidad del partido

Sergio Llera Suárez y Enrique Rodríguez Nuño en la Casa del Pueblo de Oviedo. - AMSO

OVIEDO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los militantes del PSOE de Oviedo están convocados a las urnas este domingo 26 de julio para elegir en una segunda vuelta el candidato que concurrirá a las elecciones de mayo de 2027. El cabeza de lista será Sergio Llera o Enrique Rodríguez Nuño.

Tal y como estaba previsto, los dos precandidatos, han ejercido su derecho al voto al inicio de la jornada. El proceso de votación permanecerá abierto hasta las 20.00 horas, momento en el que dará comienzo el recuento de los sufragios para dar a conocer los resultados.

A preguntas de los medios de comunicación, Sergio Llera ha expresado que se trata de "un día importante para el socialismo ovetense" que pone fin a unas semanas "intensas" en las que la agrupación ha demostrado que "está viva". En este sentido, ha manifestado que "gane quien gane, ha ganado el partido" y ha abogado por comenzar a construir a partir de mañana una alternativa de gobierno para 2026 que permita "volver a ilusionar a la gente".

Respecto a una hipotética integración de listas, Llera ha eludido valorar esa posibilidad al señalar que la desconoce, si bien ha subrayado su "respeto absoluto al resultado" de las urnas al ser la militancia "soberana", al tiempo que ha recordado que los resultados de la primera vuelta han resultado "muy positivos" para su candidatura.

Por su parte, Enrique Rodríguez ha valorado de forma positiva el arranque de la votación tras percibir una "respuesta muy positiva" y una "expectación alta" durante la semana de campaña, por lo que ha confiado en lograr una "buena jornada de participación". El precandidato ha insistido en encarar el proceso "con los pies en la tierra" y desde el respeto al carácter secreto del voto.

Rodríguez se ha mostrado abierto a la integración de las candidaturas tras el recuento, una postura que ha asegurado haber defendido "desde el principio". En este punto, ha reiterado que busca una "integración total" de las bases para configurar un proyecto progresista y de cohesión social encabezado por los socialistas que haga frente al actual Ejecutivo local, contando para ello con todas las personas de la militancia que deseen participar.