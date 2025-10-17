El primer premio de la Lotería Nacional, de 300.000 euros, vendido en Posada de Llanera

OVIEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Parte del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, que ha correspondido al 68.678 y que está dotado con 300.000 euros al número, ha tocado en Posada de Llanera.

Los reintegros corresponden a los números 8, 3 y 1, según la información publicada por Loterías y Apuestas del Estado y recogida por Europa Press.

En concreto, los décimos agraciados con el primer premio se han vendido en la administración de loterías de la Avenida Prudencio González, en Posada de Llanera, así como en la oficina situada en Avenida del Oasis en El Ejido, en la administración 2 de loterías de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) y en la 1 de Zaratán (Valladolid). También se vendieron décimos agraciados en Tobarra (Albacete), SAn Vicente dels Horts (Barcelona) y Teixeiro (Coruña).