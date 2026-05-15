El primer premo de la Lotería Nacional cae en Villoria (Laviana)

Archivo - Un hombre pasa por una administración de Loterías - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 14 de mayo ha deparado un primer premio para un número vendido en la parroquia de Villoria, en el municipio asturiano de Laviana.

El primer premio está agraciado con 300.000 euros al número, que en esta ocasión fue el 14.239. En Asturias el número se vendió en el despacho receptor 58.200, en la carretera general 75 B de Villoria.

Hubo también en España otro agraciado con el primer premio, vendido en Aguimes, en Las Palmas. El segundo premio, el 38.810, con 60.000 euros al número, fue vendido en Redován (Alicante), A Coruña, Logroño, Pola de Gordón y Madrid.