Primera jornada de huelga en la educación asturiana

OVIEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los docentes de la escuela pública asturiana están llamados este martes 27 de mayo a la primera jornada de huelga después de que el último intento de negociación por parte de la consejería de Educación liderada por Lydia Espina este lunes fracasase.

Espina se reunió este lunes con todos los sindicatos. El primero en hacerlo fue ANPE, que a la salida del encuentro se mostró dispuesto a apostar "firmemente por la vía del diálogo y la negociación como herramientas imprescindibles para alcanzar acuerdos que beneficien a toda la comunidad educativa".

No obstante el secretario del sindicato, Gumersindo Rodríguez, no consideraba que se diesen las circunstancias como para pensar en desconvocar los paros parciales de una hora diaria que el sindicato tiene convocados a partir del 9 de junio.

Después la consejera se reunió con los sindicatos mayoritarios Las sindicatos CCOO, UGT y Suatea cargaron contra la Consejería de Educación por su gestión del conflicto laboral abierto en la enseñanza pública. Los representantes sindicales, Borja Llorente, Miguel Laria y Cristóbal Puente, respectivamente, se mostraron "profundamente decepcionados" tras el encuentro mantenido con la consejera y confirmaban que mantenían la huelga prevista en Infantil y Primaria, así como las medidas de presión. No descartaron tampoco "intensificar" las movilizaciones.

"Nos encontramos en una situación de bloqueo. La Consejería no sabe lo que está pasando en los centros, vive al margen de la realidad y, por lo que se ve, no tiene ninguna autonomía para decidir nada", aseguraba el secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Asturias. Desde Suatea, Miguel Laria apuntaba que "las cosas no se hacen así".

Por su parte, Cristóbal Puente, secretario del sector de Enseñanza de UGT Asturias, ha sido especialmente crítico con el Gobierno autonómico: "No solo la consejera, sino toda la administración no se está enterando de lo que realmente está pasando. Tenemos la sensación de que viven en una realidad paralela", dijo.

Ya por la tarde Espina se reunía con el sindicato CSIF que también se mostraba muy crítico con el comportamiento de la consejería de Educación.

PROPUESTA DE EDUCACIÓN

Por su parte la Consejería de Educación trasladaba a las organizaciones sindicales del sector educativo una batería de propuestas que incluyen la asunción directa de la gestión económica de los centros, una reforma del sistema de evaluación docente y una solución "intermedia" ante la supresión de la jornada reducida en junio y septiembre.

Respecto a la jornada reducida en junio y septiembre, uno de los principales motivos de protesta, Educación ha propuesto una solución "intermedia" que permita a los consejos escolares decidir si los alumnos permanecen en el aula o realizan actividades al aire libre consideradas lectivas. "Así los docentes también podrían liberar horas para otras tareas", indicó la consejera de Educación, Lydia Espina.

"Queremos recoger las distintas peticiones, algunas compartidas y otras divergentes, para poder convocar una mesa de diálogo que permita avanzar y mejorar el sistema educativo", explicó, reiterando el "máximo respeto" a las movilizaciones convocadas por los sindicatos y a los docentes que secunden la huelga.

Por su parte, el director general de Personal, César González, confirmó que una de las propuestas es la asunción directa, por parte de la Consejería, de la gestión económica de los centros, una demanda compartida por la mayoría sindical.

Entre los puntos que se quieren abordar en la futura mesa de negociación figuran también las mejoras en el plan de evaluación docente. En este sentido, apuntó la posibilidad de establecer complementos para quienes no han accedido a dicha evaluación en los primeros seis años de ejercicio, así como la incorporación a los tramos evaluables de las bajas de larga duración por enfermedad, actualmente excluidas.