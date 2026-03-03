La Primitiva deja un premio de 356.581 euros en Mieres

Archivo - Lotería. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Primitiva de este lunes ha dejado un premio de primera categoría (6 aciertos) en Mieres. El agraciado cobrará 356-581,11 euros, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

El boleto acertante fue validado en el Despacho Receptor número 57.995 de la citada localidad asturiana. Además de ese, hay otros dos boletos acertantes de primera categoría sellados en Ronda (Málaga) y a través de internet.

De segunda categoría (5 aciertos más el complementario) se han registrado cuatro boletos acertantes que recibirán un premio de 43.367 euros cada uno.