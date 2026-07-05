'La Primitiva' deja un segundo premio en Infiesto (Piloña)

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MADRID/OVIEDO 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 4 de julio, ha estado formada por los números 19, 48, 43, 28, 25 y 44. El número complementario es el 16, el reintegro el 8 y el Joker, 4249108. La recaudación ha ascendido a 10.760.870 euros.

En el sorteo de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 28.500.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen seis boletos acertantes, con premio unitario de 35.094,32, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de Ripoll (Girona); en la nº 1 de Infiesto-Piloña (Asturias); en la nº 1 de Los Alcázares (Murcia); en el Despacho Receptor nº 29.205 de Val do Dubra (A Coruña); en el nº 41.480 de Jaén y en el nº 47.030 de Lleida.

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 113 boletos acertantes premiados con 3.416,26 euros.