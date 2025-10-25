La Princesa de Asturias entrega este sábado a Valdesoto el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025

OVIEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parroquia de Valdesoto, en el concejo de Siero, recibe este sábado el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, que será entregado por la Princesa de Asturias, Doña Leonor. La visita permitirá conocer de primera mano las tradiciones, la cultura y el trabajo colectivo de los vecinos.

Valdesoto cuenta con catorce núcleos de población y alrededor de 1.800 habitantes dedicados al campo, la minería, la industria y los servicios. Su historia asociativa se remonta a principios del siglo XX, con la creación de la Sociedad de Labradores y el Sindicato Agrícola en 1915, y de la asociación de ganaderos La Previsora en 1929.

La actual asociación de vecinos se constituyó en 1976 y ha promovido iniciativas como la construcción de un centro de salud, la recuperación de fuentes, la creación de rutas peatonales y un portal de internet sobre la parroquia.

En 2005 nació la agrupación Todos Juntos Podemos, que reúne a representantes de todas las asociaciones locales para impulsar la candidatura al galardón y desarrollar actividades culturales, como la recuperación de la foguera de San Xuan. Entre sus publicaciones destacan Valdesoto, del ayer al hoy (2007) y su colaboración en un libro sobre Jovellanos con textos de principios del siglo XX.

En los últimos años, los vecinos han rehabilitado caminos, espacios naturales, casonas, capillas, hórreos y paneras, preservando construcciones como los palacios de los Carreño y de los Camino, la casona de Leceñes, las capillas de San Juan Evangelista, de los Santos Reyes y de San Agustín de Castiello, y el palacio del Valle. En la parroquia se conservan 102 hórreos y 53 paneras.

Valdesoto mantiene tradiciones centenarias como el certamen Valdesoto d'Antañu, que muestra oficios y costumbres del campo a principios del siglo XX, el desfile de carroces durante las fiestas de San Félix, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, y los Sidros, mascaradas de invierno declaradas Bien de Interés Cultural en 2019. También conserva les comedies, teatro popular representado históricamente en el campo de la iglesia, con José Noval Martínez (1856-1937) como su autor más renombrado.

El galardón reconoce la capacidad de los vecinos de Valdesoto para conservar su patrimonio, transmitir sus tradiciones y fomentar la participación comunitaria a través del trabajo colectivo y las asociaciones locales.