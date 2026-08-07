El Principado acondiciona los senderos de Villar de Arbás (Cangas del Narcea) para facilitar la prevención de incendios

El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, durante su visita este viernes. - PRINCIPADO

OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ejecuta obras de mejora en los senderos de Villar de Arbás, en Leitariegos, por importe de 48.094 euros. Esta actuación permitirá aumentar la capacidad de respuesta ante incendios forestales y otras emergencias en la Reserva de la Biosfera de Muniellos, además de mejorar la seguridad y comodidad de los recorridos.

El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, ha visitado hoy los trabajos, que afectan a más de un kilómetro y medio de caminos en los que se están llevado a cabo trabajos de perfilado, retirada de argayos, limpieza de drenajes y pasos de agua, así como la construcción de dos badenes, la estabilización de varios puntos mediante estructuras de contención y la mejora del firme.

Esta actuación, según ha detallado el Principado en una nota de prensa, mejorará las condiciones de trabajo de los agentes medioambientales y facilitará el acceso de los medios terrestres de prevención y extinción, así como de los equipos de Protección Civil y de los servicios de emergencias cuando sea necesaria una intervención rápida. Además, favorecerá el tránsito de ganaderos y otros usuarios de la zona, cuya actividad contribuye a mantener el paisaje y prevenir el abandono del medio rural.