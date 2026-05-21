El Principado aportará 92,4 millones de los 231 que movilizará hasta 2030 el nuevo Plan Estatal de Vivienda en Asturias

Sectorial de Vivienda celebrada este jueves en Madrid. - PRINCIPADO

OVIEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias aportará un total de 92,4 millones de euros de los 231 millones que movilizará en la comunidad autónoma el nuevo Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2026-2030, según ha informado este jueves el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico.

Zapico ha participado esta mañana en la Conferencia Sectorial de Vivienda, presidida por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la que se ha acordado el reparto de los fondos. Al término del encuentro, el consejero ha precisado que Asturias recibirá 138,6 millones de financiación estatal, lo que representa el 3,30% del total nacional.

A esta partida se sumará la aportación de las arcas autonómicas para alcanzar la inversión global de 231 millones durante la vigencia del plan. El Ministerio prevé que este nuevo marco regulatorio entre en funcionamiento a partir del próximo mes de julio, momento en el que las comunidades autónomas comenzarán a percibir las primeras cuantías.

El titular de Vivienda del Principado ha anunciado que el Ejecutivo autonómico y el Ministerio concretarán en las próximas semanas las líneas de actuación prioritarias para Asturias dentro de este marco inversor.

En este sentido, Zapico ha avanzado que el objetivo principal de su departamento será incrementar "de forma significativa" el parque público de vivienda, aunque también ha defendido el desarrollo de otras partidas transversales como las relativas a la rehabilitación residencial.

EJECUCIÓN DEL 100% DE LOS FONDOS EUROPEOS

Por otro lado, el consejero ha trasladado en la conferencia sectorial que el Principado ha cumplido con todos los hitos y exigencias requeridos para la correcta justificación de los fondos adscritos al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

A este respecto, ha subrayado que la Dirección General de Vivienda ha ejecutado el 100% de los fondos europeos asignados a la comunidad en esta materia, que ascendían a 160 millones de euros, "sin perder un solo euro" y logrando captar recursos adicionales. Según el Ejecutivo asturiano, este volumen de ejecución acredita la "capacidad de gestión" de la comunidad para afrontar con garantías el nuevo Plan Estatal 2026-2030.