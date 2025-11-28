El Principado apoya con doce millones los proyectos de grandes empresas que impulsen la economía circular

OVIEDO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias apoya con doce millones los proyectos de grandes empresas que contribuyan a avanzar hacia una economía circular y una transición justa. Las ayudas se dirigen tanto a grandes compañías como a agrupaciones de estas con pequeñas y medianas firmas que desarrollen sus acciones en Asturias.

Según destaca el Gobierno asturiano, el objetivo es apoyar inversiones que reduzcan el uso de recursos, fomenten la reutilización y el reciclaje y promuevan el ecodiseño.

Entre las medidas que se pueden financiar figuran la reducción del consumo de materiales y agua, la sustitución de materias primas por otras recicladas, la prevención y valorización de residuos, la incorporación de principios de ecodiseño y la mejora de los procesos de preparación para la reutilización y el reciclado.

Las ayudas pueden alcanzar el 45% en el caso de grandes empresas, el 55% para las medianas y el 65% para las pequeñas. Se trata de una convocatoria ampliable hasta los 20 millones en función de las solicitudes recibidas.

Estas subvenciones están financiadas por el Fondo de Transición Justa y se alinean con los objetivos de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP).

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 28 de enero de 2026 y la información sobre la convocatoria, que publica hoy el Boletín Oficial del Principado (Bopa), se puede consultar en el siguiente enlace: https://acortar.link/aTi9w2.