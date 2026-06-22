El Principado apoya con un millón a los ayuntamientos costeros para la limpieza y mantenimiento de sus playas

Playa - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano apoya con un millón a los ayuntamientos costeros en la limpieza y mantenimiento de sus playas. El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publica este lunes la convocatoria, cuyo plazo para presentar solicitudes finaliza el 13 de julio.

Según ha informado el Gobierno asturiano, las subvenciones permitirán sufragar la retirada de residuos acumulados en los arenales como consecuencia de la dinámica costera y de los episodios meteorológicos adversos, incluidos troncos, ramas, algas y otros materiales procedentes de riadas y temporales.

También podrán financiarse las actuaciones destinadas a la recogida de residuos generados por su uso recreativo, como envases, textiles y pequeños plásticos, así como los costes de su transporte y tratamiento.

La convocatoria de este año cuenta con nuevas bases reguladoras que vinculan la concesión de las ayudas a criterios objetivos relacionados con las características de cada concejo, como son la superficie de las playas y los costes asumidos por los ayuntamientos.

Entre los nuevos criterios que se combinan están la superficie real de las playas que requieren limpieza, la capacidad económica municipal para evitar que los concejos con menores recursos se vean penalizados y el coste real presupuestado de los trabajos de limpieza.