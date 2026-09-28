El Principado aprueba el decreto que regula el registro de sanitarios objetores del aborto

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OVIEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes el decreto por el que se crea y regula el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia respecto a su intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo.

El registro, de carácter autonómico y no público, estará adscrito a la gerencia del Servicio de Salud del Principado (Sespa) y servirá para planificar los recursos humanos necesarios para garantizar esta prestación sanitaria. Al mismo tiempo, garantizará el respeto al derecho individual a la objeción de conciencia y evitará cualquier discriminación.

Podrán solicitar la inscripción quienes participen directamente en estas intervenciones en Asturias, tanto en la sanidad pública como en centros privados. La declaración deberá formalizarse a través de la sede electrónica de la Administración autonómica y podrá modificarse o revocarse por el mismo procedimiento. Tendrá efectos desde el siguiente día hábil a su presentación.

El decreto establece estrictas garantías de confidencialidad y protección de datos. No incluirá los motivos de la objeción y únicamente podrán acceder a la información imprescindible las personas responsables de organizar la prestación y planificar los recursos humanos.

Las declaraciones presentadas al amparo de las instrucciones transitorias aprobadas en octubre de 2025 se incorporarán de oficio al registro, sin que las personas concernidas tengan que realizar una nueva solicitud.

La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA).