El Principado autoriza la gestión municipal de la depuradora oeste de Gijón y asigna 2,9 millones a la EMA

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, presidiendo la reunión del Consejo de Gobierno de este lunes. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asturiano ha dado luz verde este lunes a la adenda al convenio que establece las condiciones de gestión de las instalaciones de depuración del concejo de Gijón. El acuerdo establece que la Empresa Municipal de Aguas (EMA) asumirá, a partir de su entrada en vigor, la gestión de la depuradora del oeste, mientras que el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) gestionará la que presta servicio a la zona este del municipio.

El Principado destaca en una nota de prensa que "esta decisión llega después de las actuaciones de mejora realizadas en ambas instalaciones por el Ministerio para la Transición Ecológica, en coordinación con el Gobierno de Asturias". Los trabajos han superado los 70 millones de inversión y han permitido modernizar y ampliar ambas infraestructuras para garantizar la calidad de las masas de agua.

El Principado ha autorizado, además, una partida de más de 2,9 millones para subvencionar los gastos de depuración que la EMA afronta en estas instalaciones durante el segundo semestre de este año. En conjunto, prestan servicio a más de 275.000 personas y tratan más de 35 millones de metros cúbicos de aguas residuales al año.