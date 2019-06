Principado y Ayuntamiento niegan la situación de emergencia de una familia que dice no poder pagar la renta

Publicado 31/05/2019 14:06:18 CET

OVIEDO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo y los del Principado sostienen que la familia del barrio de la Tenderina, cuyo desahucio está fijado para el 4 de junio, no se encuentra en situación de exclusión social y vulnerabilidad; a pesar de que la familia asegura "que solo percibe un salario social básico que no llega a 800 euros".

Ambas partes han emitido informes negativos respecto a la procedencia de concederles una vivienda de urgencia. Desde el Ayuntamiento de Oviedo han explicado a los medios que operan conjuntamente y en "perfecta coordinación" con la Consejería de Servicios Sociales del Principado.

"Hay un protocolo que se ha ido mejorando en el día día, en todos los casos interviene Servicios Sociales y en todos los casos se dan altenativas, luego está la voluntad de cada persona en tomar decisiones", ha apuntado la concejala de atención a las Personas e Igualdad, Marisa Ponga. Además, ha insitido en "la perfecta coordinación con los juzgados".

Por su parte, la familia ha asegurado que solo perciben "un salario social básico de 750 euros", ha sido durante la concentración convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Oviedo este viernes ante la Consejería de Servicios y Derechos Sociales para protestar contra el desahucio de esta familia.

"Tenía muchos atrasos en el alquiler y la señora me aguantó hasta que no pudo más y presentó una demanda de desahucio en el juzgado, el martes me echan a la calle y no tengo dónde ir, no me dan ninguna alternativa, llevo dos meses buscando una vivienda y no encuentro absoultamente nada", ha lamentado la mujer.