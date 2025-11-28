Principado y Ayuntamiento se reunirán el próximo martes para abordar la construcción de 300 viviendas públicas

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, durante la visita a las obras de construcción de 250 viviendas en el antiguo solar de Peritos, en Gijón. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTUIRAS

GIJÓN, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, se reunirán el próximo martes, en el Consistorio gijonés, para avanzar en la construcción de vivienda pública destinada a alquiler asequible en el concejo.

La alcaldesa ha respondido esta mañana de forma afirmativa a la carta remitida por el consejero el pasado día 13, en la que reiteraba la voluntad del Gobierno del Principado de colaborar con el Ayuntamiento para impulsar nuevas promociones de vivienda pública y proponía mantener un encuentro técnico con este objetivo.

En su misiva, Zapico subrayaba que su departamento dispone de la capacidad técnica, financiera y de gestión necesaria para promover al menos 300 nuevas viviendas públicas en Gijón, además de las 250 que ya se están ejecutando en el antiguo solar de Peritos.

Hoy, mediante otra carta, la alcaldesa ha emplazado al consejero a celebrar la reunión y ha confiado en que ambas administraciones puedan concretar las distintas líneas de cooperación disponibles para garantizar la construcción de un número significativo de viviendas.

Zapico espera que ese acuerdo sea posible "para que Gijón no se quede atrás" y se sume a otros concejos "de distinto signo político" que ya colaboran con el Principado en la promoción de vivienda pública. En este sentido, ha recordado el pacto alcanzado con el Ayuntamiento de Oviedo para levantar 305 pisos en el entorno de Las Campas y el acuerdo con Avilés para construir 235 viviendas en la zona de La Grandiella.

Para materializar el compromiso del Ejecutivo de edificar 300 nuevas viviendas, el consejero considera imprescindible que el Ayuntamiento ponga a disposición del Principado suelo municipal apto para uso residencial, en condiciones de cesión y colaboración similares a las aplicadas en otros concejos.