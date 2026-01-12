Principado y Ayuntamiento de Tapia impulsan un obrador formativo gestionado por la Fundación Edes

Visita de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, junto al director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, y el alcalde de Tapia, Pedro Fernández. - PRINCIPADO

OVIEDO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias ha firmado este lunes un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Tapia de Casariego para la instalación de un obrador sostenible en la finca municipal de El Cabillón, un espacio que será gestionado por la Fundación Edes y que estará orientado a la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad.

La firma de este convenio permitirá una subvención directa de 120.000 euros financiada con cargo al Fondo de Cohesión y Transformación Territorial (FCT). Contempla la rehabilitación integral de un inmueble, la modernización de las instalaciones y equipamientos, así como el aprovechamiento de excedentes agrícolas para fomentar el autoconsumo y la sostenibilidad.

El nuevo espacio formativo de transformación agroalimentaria sostenible estará dirigido a personas con discapacidad intelectual, trastornos del desarrollo o en riesgo psicosocial, y contribuirá tanto a su inserción sociolaboral como a la fijación de población en el medio rural.

Acompañada por el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, y por el alcalde de Tapia de Casariego, Pedro Fernández, la vicepresidenta del Principado y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ha visitado las instalaciones de la Fundación Edes, de la que ha destacado el "trabajo extraordinario" que realiza en favor de la inclusión. "Representa lo mejor de la capacidad de un territorio para organizarse, cuidarse y avanzar sin dejar a nadie atrás", ha afirmado.

Según ha señalado la vicepresidenta, el obrador permitirá mejorar de forma significativa la prestación de servicios de la entidad al incorporar nuevos espacios formativos y productivos que potenciarán el aprovechamiento de los recursos locales. "Abrirá nuevas oportunidades para que las personas usuarias sean protagonistas de sus vidas y contribuyan al desarrollo sostenible del territorio", ha añadido.

Durante su visita al concejo, Llamedo también ha subrayado la participación de la Fundación Edes en el programa autonómico 'Volver al Pueblo', impulsado por la Dirección General de Reto Demográfico, que acompaña a las personas que deciden asentarse en Asturias y cuenta con una línea de financiación de 75.000 euros.

ESCUELA INFANTIL

Durante su visita al concejo, Llamedo ha abordado con el alcalde la situación de la escuela infantil de 0 a 3 años Escolía El Cabás, que abrirá a comienzos de febrero con once menores ya matriculados, así como el proyecto del nuevo centro de salud del concejo, que cuenta con dotación presupuestaria en las cuentas autonómicas de 2026 para iniciar las obras, cuya licitación se prevé para este mismo año.