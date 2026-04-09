El Principado baja el nivel de emergencias con siete incendios forestales controlados y tres activos

Vista de un incendio, este martes - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa), vista la evolución de los incendios, con un total de diez incendios forestales, 7 controlados y 3 activos, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, como director del plan, ha decretado, a las 09.06 horas de este jueves, el paso a fase de emergencia en situación 0 del Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa).

Según ha informado el Gobierno asturiano, la situación 0 es como aquel estado de emergencia provocado por uno o varios incendios forestales simultáneos que en su evolución previsible afecta solo a bienes de naturaleza forestal y pueden ser controlados con los medios y recursos asignados al plan, incluyendo medios del Estado asignados anualmente, siempre y cuando actúen dentro de su zona de intervención preferente.

En la mañana de este jueves los diez incendios forestales afectaban a nueve municipios. Son los de Amieva, San Román, Lantigo (Allande), Atoñana (Belmonte de Miranda), Ambres (Cangas del Narcea), Sirviella (Onís), Cavandi (Peñamellera Baja), Aguin/Villamayor y Adgandenes/Valles (Piloña)), Carangas (Ponga) y Calabazos (Tineo).