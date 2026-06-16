Principado y Cámaras de comercio impulsan planes gratuitos de gestión de residuos para pymes asturianas

Principado y las cámaras de comercio impulsan planes gratuitos de gestión de residuos para pymes asturianas. - PRINCIPADO

OVIEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias y las cámaras de comercio de Oviedo, Gijón y Avilés han puesto en marcha una iniciativa para fomentar la sostenibilidad en las pequeñas y medianas empresas.

El proyecto permitirá a 50 pymes disponer de un plan personalizado de gestión de residuos elaborado por especialistas de forma totalmente gratuita.

Según informa el Principado, la iniciativa se enmarca dentro de la Estrategia de Economía Circular del Principado, que identifica entre sus principales retos recuperar materiales valorizables procedentes de los residuos.

En este contexto, analizar los residuos generados por las empresas resulta fundamental para minimizar su impacto ambiental, cumplir con la normativa y optimizar costes al reducir residuos e impulsar su reutilización.

La directora general de Medio Ambiente, Susana Madera, ha participado este martes en la jornada de presentación del proyecto, celebrada en la Cámara de Comercio de Oviedo, donde se han dado a conocer sus objetivos, el beneficio para las empresas participantes y el procedimiento para formalizar la inscripción.

El plazo para solicitar la participación permanecerá abierto desde hoy hasta el próximo 31 de julio. El objetivo es que, antes de finalizar el año, las compañías seleccionadas cuenten con su propio plan de gestión de residuos adaptado a sus necesidades y actividad.