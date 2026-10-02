El Principado comienza el dragado del puerto de Candás

Dragado - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha comenzado esta semana los trabajos de dragado en las dársenas interior y exterior del puerto de Candás, en Carreño. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias invierte 410.338 euros en la actuación, cuya duración se estima en cuatro meses.

Las labores de dragado supondrán la retirada de unos 18.950 metros cúbicos de sedimentos, principalmente arenas finas, acumulados en la dársena exterior y la interior del puerto. En el caso de la zona interior donde se encuentran los atraques de las embarcaciones deportivas, las reducidas dimensiones de la zona, así como de la bocana de entrada obligarán a realizar parte de los trabajos de extracción de materiales desde tierra y no mediante una draga.

Para ello, en un primer momento, habrá que retirar los 'fingers' donde atracan las embarcaciones deportivas para su posterior colocación una vez finalizados los trabajos.

El dragado del puerto de Candás se enmarca dentro del programa de conservación y mantenimiento que el Principado lleva a cabo en los 24 puertos de titularidad autonómica y que cuenta con un presupuesto de 8,46 millones en los presupuestos para 2026.