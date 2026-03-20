El Principado concede más de 1,68 millones en ayudas al alquiler a 434 beneficiarios

Archivo - Viviendas en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería Ordenación Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha tramitado y abonado en poco más de cuatro meses la primera resolución de ayudas al alquiler de este año, por una cuantía de 1.689.166 euros. El Boletín Oficial del Principado (BOPA) publica hoy esta disposición.

El plazo para presentar solicitudes a la convocatoria finalizó el pasado 10 de noviembre, lo que supone "un avance significativo" en la agilización de los procesos administrativos, según destacan desde el Principado.

El departamento que dirige Ovidio Zapico ha tramitado 582 solicitudes, de las que 434 han resultado favorables, 140 denegadas y 8 desistidas. La finalidad de esta iniciativa es facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda, en régimen de alquiler, a personas con escasos medios económicos.

Por capítulos, en la línea 1, correspondiente al programa de ayudas al alquiler de vivienda, se han concedido 431 por importe de 1.665.747 euros, mientras que 117 solicitudes han sido denegadas y 8 desistidas. En la línea 2, destinada a víctimas de violencia de género, personas afectadas por desahucio, sin hogar y otros colectivos especialmente vulnerables, se han aprobado tres solicitudes por 23.419 euros, y se han denegado 7. Por su parte, la línea 3, dirigida a personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida, ha registrado 16 solicitudes denegadas.

La publicación en el BOPA da esta primera resolución permite continuar con la tramitación del resto de expedientes, con el objetivo de completar la convocatoria en los próximos meses con los mismos criterios de agilidad.

La consejería destaca que esta primera resolución permite adelantar el pago de las ayudas a "un número importante" de beneficiarios en un plazo reducido.