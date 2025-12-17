El Principado concluye las obras del nuevo puente para acceder a As Veigas (Taramundi)

As Veigas (Taramundi). - PRINCIPADO

OVIEDO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha concluido las obras del nuevo puente sobre el río Turia para acceder al pueblo de As Veigas, en el concejo de Taramundi. La actuación ha supuesto una inversión de 80.738 euros.

Los trabajos se han centrado en la demolición de la estructura de madera y los estribos de piedra, que han sido sustituidos por un marco de hormigón. También se ha ampliado la plataforma existente para dotar a la infraestructura de aceras de pizarra natural y un carril de circulación de 3,5 metros. Además, se instalará una barandilla de madera.

Esta actuación, recuerda en el Principado en una nota de prensa, se enmarca en el programa de obras cooperables que el Gobierno asturiano lleva a cabo en colaboración con los ayuntamientos, cuyo objetivo es la conservación de infraestructuras municipales en los concejos de menos de 20.000 habitantes.