El Principado convoca ayudas para el impulso empresarial de autónomos y pymes con una dotación de 500.000 euros

OVIEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias ha aprobado la convocatoria de ayudas para el impulso empresarial de autónomos, microempresas, pequeñas y medianas empresas con establecimiento permanente en la región. La dotación económica total asciende a 500.000 euros, según recoge el extracto publicado este lunes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

Podrán acceder a estas subvenciones las entidades que ejerzan una actividad económica orientada al mercado, acrediten al menos dos años de actividad ininterrumpida a fecha de publicación de la convocatoria y hayan sido constituidas con posterioridad al 1 de enero de 2018.

Las ayudas tienen como finalidad cofinanciar proyectos de inversión destinados a mejorar la competitividad y favorecer el crecimiento y consolidación de empresas que ya hayan superado su fase inicial de establecimiento. La cuantía de la subvención cubrirá hasta el 50% del gasto subvencionable, con un límite máximo de 10.000 euros por solicitud. El importe mínimo de inversión para acceder a la ayuda deberá ser igual o superior a 3.000 euros.

El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto en el BOPA. La convocatoria puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la sede electrónica del Principado de Asturias.