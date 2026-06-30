El Principado culmina la restauración ambiental y la mejora de los espacios de uso público de Barayo

Vista aérea de las mejoras de Barayo. - PRINCIPADO

OVIEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha finalizado los trabajos de restauración ambiental y mejora de los espacios de uso público en el entorno de la Reserva Natural Parcial de Barayo, en los concejos de Valdés y Navia, con una inversión de 50.282 euros cofinanciada con fondos europeos Next Generation del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Según informa el Principado en una nota de prensa, la intervención refuerza la conservación de uno de los espacios litorales de mayor valor ecológico de Asturias y mejora las condiciones de acceso y disfrute público compatibles con su protección.

El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, ha visitado junto con el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, las actuaciones realizadas.

Los trabajos han incluido la mejora del equipamiento de uso público en la zona del aparcamiento, para ordenar los accesos y facilitar la integración ambiental del espacio. Asimismo, se han adoptado medidas para optimizar la gestión de residuos y se han adecuado los accesos utilizados por los medios de seguridad y vigilancia vinculados al Plan de Salvamento en Playas (Sapla).

Paralelamente, se han ejecutado labores de restauración en el sistema dunar, como la reposición de vegetación autóctona y la delimitación de itinerarios y accesos, para reducir el impacto sobre los hábitats más delicados.

La Reserva Natural Parcial de Barayo, declarada en 2002, protege un valioso tramo del litoral occidental en el que el río Barayo conforma, en su desembocadura, un complejo estuarino de extraordinario interés ecológico y paisajístico. Su relevancia científica y ambiental la convierte en un área de referencia para el seguimiento de los efectos del cambio climático en los ecosistemas costeros. Además, forma parte de la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa) Penarronda-Barayo.