Archivo - HUCA - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Principado dará prioridad a los estudiantes de la Universidad de Oviedo en las prácticas en la sanidad pública. Así lo ha indicado este miércoles el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, al ser preguntado por el convenio firmado por el Gobierno autonómico, a través del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), para las prácticas del alumnado de las universidades privadas Alfonso X El Sabio y Nebrija.

El consejero indicó que este es "un paso en la tramitación del centro universitario y es un paso administrativo que hay que dar para que se puedan impartir esas titulaciones con las que se quieren implantar en Asturias".

"Pero en todo caso, en esos convenios siempre hay puesta una cláusula donde se le da prioridad a los estudiantes de la Universidad Pública. Por tanto, toda vez que en virtud de esos convenios se atiendan las necesidades de la universidad pública, a partir de ahí es donde se van a atender las necesidades de los centros privados", dijo el consejero.