El Principado descarta La Florida para el centro de menores por razones técnicas y busca nuevo emplazamiento

Pancartas contra la instalación de un piso para menores migrantes no acompañados en el Paseo de La Florida de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales ha descartado emplazar un centro de menores no acompañados en el barrio de La Florida, en Oviedo, por "razones técnicas y jurídicas". El Gobierno de Asturias trabaja actualmente en la búsqueda de un emplazamiento alternativo.

Desde el Ejecutivo asturiano han destacado que la elección de un local adecuado para acoger a menores no acompañados requiere una serie de condiciones de idoneidad. Como adelantó hace unas semanas la consejera Concepción Saavedra, que había asumido temporalmente las competencias de Derechos Sociales, el Gobierno del Principado estaba evaluando tales requisitos. La propia Saavedra había anunciado que el Ejecutivo consideraba la elección de otros lugares.

Un primer adelanto de esta evaluación fue comunicado este mismo lunes mismo a la nueva titular de Derechos Sociales, Nerea Monroy. A la vista de esta información, que será analizada y completada con detalle durante los próximos días, la consejera ha decidido cancelar la opción de La Florida y centrar la tarea en la elección de otro lugar libre de cualquier duda de carácter técnico o jurídico.

El Gobierno de Asturias recuerda que se trata de buscar un alojamiento adecuado para ocho menores que ya llevan tiempo en la comunidad autónoma, están plenamente integrados y que, además, están tutelados.