Asturias confirma que La Florida (Oviedo) se baraja como ubicación para un piso de menores no acompañados

Archivo - Calles del barrio de la Florida, en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha asegurado este jueves que los menores que se trasladarían al piso del número 32 del Paseo de La Florida de Oviedo llevan ya más de un año viviendo en Asturias.

Saavedra, que sustituye a la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha asegurado en declaraciones a los medios que en Asturias actualmente viven 147 menores no acompañados y lo hacen "con absoluta normalidad". Sobre la apertura de un centro en el barrio ovetense de La Florida, la consejera ha afirmado que este es uno de los lugares que baraja el Principado es efectivamente el número 32 del citado Paseo.

"Se están valorando diferentes ubicaciones, se están tramitando acuerdos con las entidades que se hacen cargo de esta supervisión de estos niños y niñas, y una de esas ubicaciones es la Florida", ha asegurado.

La consejera ha avanzado que se van a celebrar reuniones con las asociaciones de vecinos y ha asegurado que el Ayuntamiento de Oviedo es conocedor de esta posibilidad "desde el principio".

Saavedra ha recordado que los pisos tutelados para menores son espacios en los que se trata de "garantizar la seguridad y protección" a todos los niños "de cualquier sitio". Ha explicado además que estos menores viven con educadores y están "absolutamente integrados".