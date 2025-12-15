El Principado destaca que el abono de transporte nacional anunciado para toda España replica el modelo de Asturias

Tarjeta Conecta. - PRINCIPADO

OVIEDO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asturiano ha manifestado este lunes que Asturias se ha situado como referente en materia de movilidad sostenible y facilidad de acceso al transporte público gracias a Conecta. Considera el Ejecutivo asturiano que la tarjeta, que ya utilizan más de 402.000 personas, constituye un ejemplo para el nuevo abono único nacional anunciado hoy por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Aseguran además que el Principado seguirá trabajando con el Ministerio de Transportes para lograr un sistema integrado y eficiente como herramienta de equidad y cohesión territorial.

Desde septiembre de 2022 Conecta aúna toda la oferta de transporte público de las tres administraciones en territorio asturiano: competencia municipal (TUA, EMTUSA y EMUTSA), competencia autonómica (servicios interurbanos de CTA) y transporte ferroviario de competencia estatal (cercanías ferroviarias de Renfe y Feve).

La puesta en marcha del billete único ha supuesto un incremento del 53% de usuarios del transporte público: ha pasado de los 39,1 millones de viajes anuales a los casi 60 con los que el consorcio prevé cerrar 2025.

"Ese liderazgo en las políticas de movilidad cuenta con el respaldo de la Administración central a través de las bonificaciones al uso del transporte público por carretera, la gratuidad de las cercanías ferroviarias y el desarrollo de un billete único integrado. A estas medidas se sumará a partir de enero el nuevo abono único para transporte de competencia estatal anunciado esta mañana", destaca el Gobierno asturiano.