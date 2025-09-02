El Principado destaca las "fortalezas del mercado laboral asturiano" con el descenseo del desempleo en agosto

Archivo - Un operario de Emulsa trabajando durante el desarrollo de la campaña de control biológico de la plaga del pulgón del tilo, en Gijón. - EMULSA GIJÓN - Archivo

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Empleo, Judit Flórez, ha valorado este martes el descenso de la tasa de desempleo en Asturias en 131 personas en agosto destacando que los resultados "evidencian las fortalezas del mercado laboral asturiano y el compromiso del Gobierno del Principado, junto con los agentes económicos, en el desarrollo de políticas eficaces de fomento y activación del empleo".

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 131 personas en agosto en Asturias en relación al mes anterior (-0,27%) hasta los 48.298 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la bajada de agosto, se acumulan ya seis meses consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

Flórez ha subrayado que "el comportamiento del mercado laboral asturiano en agosto ha sido excepcional, especialmente en un mes en el que tradicionalmente se registra un aumento del paro debido al fin de la temporada estival y la reducción de contrataciones en el sector servicios".

Asturias no solo rompe con la tendencia nacional, sino que lidera el crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social en todo el país. Mientras que en el conjunto de España la afiliación se redujo en 199.300 personas (-0,91%), Asturias registró un incremento del 0,34%, seguida por Cantabria (0,10%) y Canarias (0,08%). En cuanto al desempleo, la comunidad es la cuarta región con mayor descenso.