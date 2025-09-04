El Principado destina 100.000 euros a fortalecer las agrupaciones municipales de voluntario de Protección Civil

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha emitido este jueves una nota de prensa en la que informa que destina cien mil euros en ayudas a fortalecer las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil de Asturias.

Esta nueva convocatoria, que se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), apoyará el funcionamiento y la dotación de equipos de estas organizaciones sin ánimo de lucro, que desempeñan labores en situaciones de emergencia y protección civil.

Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva a los ayuntamientos que cuenten con estas agrupaciones y deberán destinarse a la compra de equipamiento y material.

Asturias cuenta con una red de voluntariado formada por 33 agrupaciones que movilizan a casi 600 miembros por todo el territorio. En los próximos días, cerca de medio centenar de miembros colaborarán con los dispositivos de seguridad que se desplegarán con motivo del Día de Asturias y la Vuelta Ciclista a España.

Miembros de las agrupaciones de Nava, Villaviciosa y Cabranes estarán presentes en los actos organizados en la Comarca de la Sidra por la conmemoración del Día de Asturias y personal de las de Mieres y Valdés darán cobertura a las etapas de la prueba ciclista.