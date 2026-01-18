El Principado destina 1,2 millones a atraer talento y formar investigadores de excelencia

Archivo - Aumenta un 36% la inversión del Plan Transferencia Resulta Madrid, diseñado para transmitir avances científicos - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha concedido nueve ayudas del programa Margarita Salas para incorporar personal investigador doctor a centros asturianos y para financiar la formación postdoctoral en instituciones de prestigio fuera de la comunidad. Esta línea de ayudas cuenta con 1,2 millones de euros.

Con esta iniciativa, que lleva el nombre de la científica asturiana y celebra su segunda convocatoria plurianual, el Principado persigue impulsar el retorno y la retención de talento, así como aumentar el número de investigadores postdoctorales en Asturias, según ha informado el Principado en nota de prensa.

La Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens), en colaboración con la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt), gestiona esta convocatoria, que incluye las modalidades de incorporación y formación.

Son nueve las personas beneficiarias, cinco en la modalidad de captación de talento y retorno de personal investigador, y otras cuatro que recibirán apoyo para realizar estancias en centros de excelencia fuera de Asturias. Todas ellas contarán con contratos vigentes hasta abril de 2029.

La Universidad de Oviedo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (Finba) incorporarán a cinco doctores con al menos dos años de experiencia en el extranjero.

El personal investigador percibirá entre 130.000 y 185.000 euros y desarrollará trabajos en áreas estratégicas como la fotónica avanzada, la biomedicina, la biodiversidad o la nutrición y salud.

CENTROS DE EXCELENCIA

La modalidad B del programa Margarita Salas permitirá que jóvenes doctores se formen en centros líderes de Italia, Suiza, Alemania y España en áreas de alto impacto científico, con ayudas que oscilan entre 82.500 y 120.000 euros.

La Universidad de Oviedo impulsará el proyecto NEOLIFE: Historias de vida neolíticas, con la incorporación de un doctor en Arqueología Prehistórica que realizará una estancia en la Sapienza Università di Roma; y el programa Nuevas estrategias catalíticas basadas en carbono para el control de la transferencia de hidrógeno, con una investigadora en Química que se formará en la Universidad de Berna (Suiza).

Por su parte, la Finba reforzará dos proyectos biomédicos estratégicos centrados en nuevas terapias frente al cáncer, con la incorporación de un doctor en Biomedicina y Oncología Celular que realizará su estancia en el German Cancer Research Center (DKFZ), y una doctora en Ciencias de la Salud que efectuará su estancia formativa en la Universitat de Barcelona.