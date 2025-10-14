El Principado destina 1,6 millones a un plan frente a inundaciones en Colloto (Siero)

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha acordado destinar una partida de 1.596.866 euros a las obras de protección frente a inundaciones de la zona urbana de Colloto, en Siero. Esta iniciativa, financiada con fondos europeos del programa Next GenerationEU persigue evitar los efectos de las avenidas extraordinarias del río Nora.

El proyecto combina medidas de protección frente a inundaciones con nuevos espacios de uso público que se integrarán de forma respetuosa en el entorno natural del cauce del río. En concreto, se crearán un parque inundable, un paseo y un campo de fútbol artificial diseñados para dar respuesta a las crecidas que pueda experimentar el Nora y actuar como barrera natural para proteger las zonas adyacentes.

Esta iniciativa se enmarca en las nuevas estrategias de gestión fluvial ante el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos que impulsa el Gobierno de Asturias.