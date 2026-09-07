El Principado destina 837.007 euros a acondicionar el camino entre Tamagordas y San Emiliano

Consejo de Gobierno. - PRINCIPADO

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado este lunes un gasto de 837.007 euros para contratar las obras de acondicionamiento del camino que une Tamagordas, en Illano, con San Emiliano, en Allande.

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de siete meses y permitirán acometer una reparación integral de esta vía rural, que cuenta con una longitud de 5,3 kilómetros y una anchura media de cuatro metros.

La actuación tiene como objetivo mejorar la capacidad estructural del firme y las condiciones de seguridad y comodidad del tránsito, así como facilitar la circulación de vehículos y el acceso a los núcleos de población y fincas situados a lo largo del recorrido.

La inversión se distribuirá en dos anualidades: 20.000 euros con cargo a 2026 y los 817.007 euros restantes en 2027.