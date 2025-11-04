El Principado, dispuesto a modificar el anteproyecto de ley de Salud Escolar, según ANPE

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE ha informado este martes de que las consejerías de Salud y Educación se han ofrecido modificar el anteproyecto de Ley, incluyendo la expresión que "la atención sanitaria será desarrollada por personal sanitario", en cuanto articulado sea preciso, a petición expresa del sindicato.

Ha sido, según la organización, en el marco de una reunión de los responsables de las mencionadas consejerías con los sindicatos de la Junta de Personal Docente en relación al anteproyecto.

Según ANPE, con la modificación se evitaría la "inconcreción" que dejaba abierta a la interpretación y posterior desarrollo reglamentario, de modo que los docentes "estarían obligados a actuaciones específicas en materia de salud, referidas al alumnado, como literalmente reza el anteproyecto".

El sindicato insiste en que los docentes no son sanitarios y no tienen ni la formación ni la competencia profesional, pero el anteproyecto de Ley no lo dice expresamente. "Y esa es una línea roja para ANPE: tiene que haber una manifestación expresa, una redacción inequívoca que aleje cualquier sombra de duda respecto a que los docentes no tienen funciones sanitarias ni administran medicamentos", han explicado.

En segundo lugar, desde ANPE han señalado la necesidad de dotación estructural de personal de enfermería, profesionales adscritos a los centros docentes, que se ocuparían de los alumnos con necesidades de salud.

Finalmente, ANPE hizo hincapié en que la formación obligada del profesorado que la Ley contempla, debe de ser exclusivamente en horario laboral lectivo porque lo contrario supondría "una carga adicional de trabajo inaceptable". ANPE ha informado de que la Consejería de Salud, Concepción Saavedra, concluyó diciendo que iban a retirar el actual anteproyecto, para incorporar las propuestas sindicales.