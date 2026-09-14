El Principado eleva a 6,6 millones el presupuesto del nuevo muelle de espera del puerto de Llanes

Movilidad elevará hasta 6,5 millones la inversión en el nuevo muelle de espera del puerto de Llanes - PRINCIPADO

OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias actualizará el presupuesto para construir el nuevo muelle de espera del puerto de Llanes para adaptarlo a la evolución de los precios de los materiales y determinadas unidades de obra.

La actuación contará con un nuevo presupuesto de licitación de 6.589.676 euros, frente a los 4,8 millones de la primera convocatoria. El incremento, de aproximadamente 1,5 millones, permitirá incorporar al proyecto la última actualización de precios registrada desde su redacción y adecuar la inversión a los costes actuales.

Entre los costes que han experimentado una evolución más significativa figuran los del hormigón en masa sumergido y el dragado en roca, dos elementos de especial relevancia para el desarrollo de la actuación, que requieren una actualización para adecuar el presupuesto de la obra a las condiciones actuales del mercado.

La primera licitación de las obras ha quedado desierta. Ante esta situación, el Principado activará de manera inmediata un nuevo procedimiento de contratación, una vez completada la revisión económica del proyecto.

El nuevo procedimiento permitirá ajustar ligeramente el plazo de ejecución inicialmente previsto, de manera que el tiempo necesario para completar la nueva licitación quede compensado y se mantenga la fecha prevista de finalización de la actuación.

El nuevo muelle de espera mejorará las condiciones de operatividad del puerto y reforzará los servicios tanto para la flota pesquera profesional como para las embarcaciones de recreo en tránsito. La infraestructura tendrá capacidad para unas diez embarcaciones y contará con un contradique que reforzará la protección frente al oleaje.

La actuación incluye también la creación de una explanada portuaria de 2.260 metros cuadrados, urbanizada y conectada peatonalmente con el paseo del puerto.