El Principado encargará un estudio para analizar la posible ampliación del Colegio Público La Fresneda

Eva Ledo y Ángel García, a la izquierda - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias encargará un estudio para evaluar las necesidades y la viabilidad técnica de ampliar el Colegio Público La Fresneda, ante la falta de espacio para acoger a más alumnado. Así lo ha comunicado este jueves la consejera de Educación, Eva Ledo, durante una reunión con el alcalde de Siero, Ángel García.

Según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, una vez recibido el informe, se adoptará una decisión. Mientras tanto, la consejería se ha comprometido a ampliar el número de aulas en la superficie actual para garantizar la matrícula, al menos durante el próximo curso escolar. Esta actuación estará finalizada en septiembre de 2026.

El centro cuenta actualmente con 446 estudiantes distribuidos en 24 unidades (8 de Infantil y 16 de Primaria). La dirección ha realizado varios desdobles de aulas, pero a finales de septiembre informó a la consejería de que no disponía de más espacio.

La urbanización La Fresneda es una de las zonas de mayor crecimiento en Asturias, con más de 5.000 habitantes y numerosas familias jóvenes. En la reunión también han participado la directora general de Centros y Red 0-3 Años, Paula Fernández, y el director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure, así como las concejalas de Siero Eva Iglesias y Alejandra Cuadriello.